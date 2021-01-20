إجتماع في المهرة يناقش إجراءات إعداد موازنة المحافظة للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمحافظة المهرة في إجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة، محمد علي ياسر، إجراءات إعداد موازنة المحافظة للعام 2021م، والخطوط العريضة التي ستتضمنها في كافة الجوانب.



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية لإعداد الموازنة على أن تشمل جميع متطلبات المحافظة في كافة الجوانب في الأبواب الأربعة مع ترتيب وتنظيم الباب الرابع المتعلق بالبرنامج الاستثماري للمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع والبرامج الجديدة والمستقبلية، وأن يتم رفعها إلى لجنة الخطة والموازنة الأربعاء القادم .

وفي الإجتماع الذي حضره، أمين عام المجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، أكد المحافظ ياسر على أهمية أن تستوعب الموازنة كافة المجالات والأبواب وبما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمحافظة.

إلى ذلك إطلع محافظ محافظة المهرة، خلال لقائه مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، علي سالم شريه، على التقرير الختامي للمكتب للعام الماضي 2020م والذي تضمن نشاط المكتب وحجم الانضباط الوظيفي للعام المنصرم.

وأشاد محافظ المهرة، بجهود مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة في القيام بدوره، مؤكدا استعداد السلطة لتذليل كافة الصعوبات والعوائق لتطوير عمل المكتب والارتقاء به.

من جانبه، أوضح شريه أن المكتب نفذ خلال العام الماضي 2020م، 54 جولة نزول ميداني استهدفت 40 مكتبا حكوميا .. مشيراً إلى أن نسبة الانضباط الوظيفي للعام الماضي للقيادات الإدارية بلغت 88% وللموظفين 90% .