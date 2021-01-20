البحسني يتفقّد سير الدراسة في عدد من المعاهد المهنية والتقنية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على سير الدراسة في عدد من المعاهد المهنية والتقنية التي يشرف عليها مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت.



حيث تفقّد المحافظ الدراسة بالمعهد المهني الصناعي بجول مسحة، متعرّفاً على سير العمل بقسم الخياطة والتفصيل بالمعهد، ومنتجات القسم التي تشتمل على الملابس بأنواعها وإبداعات في مجال الفنون التشكيلية، وأشاد المحافظ بمنتجات القسم، داعياً الى الاهتمام بالتسويق للمنتجات على نطاق أوسع.

واطلع المحافظ على التجهيزات الفنية الجارية لتأسيس كلية المجتمع بالريان، تمهيداً لبدء الدراسة بالكلية خلال العام 2021-2022م.

كما تفقد المحافظ، سير الدراسة بالمعهد المهني الصناعي بمنطقة خلف، والمعهد التقني التجاري بمنطقة فوة، مؤكداً أهمية التعليم الفني في تخريج كوادر مؤهلة تخدم سوق العمل في مختلف المجالات، مشيداً بإتساع رقعة المعاهد التقنية والمهنية بساحل ووادي حضرموت، وتنوّع تخصصات الدراسة فيها، والاهتمام بجوانب التدريب العملي، لتخريج كوادر شابة مؤهلة للعمل في السوق المحلي والخارجي.

وتسلّم المحافظ ، بالمعهد التقني التجاري بفوة، درع تقدير وعرفان، من إدارة وخريجي المعهد للدفعة الـ 16 المستوى التقني والدفعة الـ 36 المستوى المهني، من خريجي المعهد للعام الدراسي 2019-2020م، عرفاناً بجهوده في دعم التعليم الفني والتدريب المهني.

رافق المحافظ ، مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني د.عبدالباقي الحوثري، ونائبه خالد بلفاس، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان.