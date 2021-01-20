البحسني يطلع على مستوى التدريب لدورة الجنود المستجدين بلواء الأحقاف بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة لمعسكر لواء الأحقاف بالريان بالمكلا، مطلعاً على مستوى التدريب لدورة الجنود المستجدين باللواء.



واطلع المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية على جانب من التدريب بمعسكر اللواء، لأفراد الدورة البالغ عدد الملتحقين بها 255 جندياً مستجداً، وألقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية كلمة في الجنود، أكد فيها أن الالتحاق بالقوة العسكرية شرف للجندي ولأسرته ومجتمعه ووطنه، مشدّداً على أهمية الانضباط والإلتزام في الدورة، وقال المحافظ إن معسكر التدريب يصنع الرجال الأبطال الذين تقع على عاتقهم مهمة الدفاع عن تراب أرضهم ووطنهم ، مشيراً الى أن هذه الدفعة تأتي في سياق البرنامج التدريبي القتالي للعام 2021م للحفاظ علي الجاهزية القتالية والتدريبية للألوية والوحدات العسكرية، لتخريج دفعات جديدة لإسناد المنطقة العسكرية الثانية بدماء جديدة قادرة علي العطاء وجاهزة لتنفيذ المهام الملقاة علي عاتقها.

وأكد المحافظ القائد على أهمية أن تترسخ لدى الجندي حب الانتماء للأرض والوطن، وأن نعي وندرك أن الحفاظ علي الأمن هي أمانة في عنق كل منتمٍ للمؤسسة العسكرية والأمنية ومواطني المحافظة، وأشاد المحافظ بمشاركة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية في برنامج التنظيف الشامل لتحسين مدينة المكلا.

رافق المحافظ ، أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، وقائد لواء الأحقاف العميد ركن غيثان البحسني.