البحسني يضع حجر الأساس لمشروع تأهيل الشارعين المحادي والخلفي لهايبر المستهلك بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، حجر الأساس لمشروع تأهيل الشارعين المحادي والخلفي لهايبر المستهلك بمنطقة الشرج بالمكلا، وتأهيل مثلث التشجير أمام الهايبر، بتمويل وتنفيذ من مجموعة كردوس القابضة، وفي سياق مساهمات رأس المال المحلي في دعم توجهات السلطة المحلية لتحسين مدينة المكلا.



ويهدف المشروع الى تطوير الشارع وتحسينه بما يتناسب مع المعايير الهندسية والأنظمة المرورية، وللمساهمة في التخفيف من حالة الازدحام المروري في الشارع العام، من مسجد العمودي حتى الجسر المعلّق، والشارع الخلفي من الجهة الأمامية لمسجد ورسما الى مسجد العمودي، مع تأهيل وتحسين مثلث التشجير قبالة البوابة الرئيسة للهايبر، بموجب دراسات مكتب الأشغال العامة والطرق.

وأشاد المحافظ، بمشاركة رجال الأعمال ومالكي المحال التجارية في دعم توجهات السلطة المحلية لتحسين وتطوير عاصمة المحافظة، محييّاً تدخّل مجموعة كردوس القابضة لتحسين وتطوير الشارعين العام المحادي لهايبر المستهلك والشارع الخلفي، موجهاً بإطلاق إسم الفقيد الشيخ حسين بن كردوس التميمي على الشارع عرفاناً بجهوده في خدمة حضرموت.

من جانب آخر، اطلع محافظ حضرموت، على التصاميم الفنية الخاصة باستكمال مشروع المكلا مول، متعرفاً من رئيس مجلس إدارة الشيخ عبيد بن كردوس التميمي، ومدير العلاقات العامة بالمجموعة د.عاطف التميمي والمهندسين، الى مكونات المشروع الذي يقع بالمساحة المتبقية لمشروع المكلا مول، ويحتوي على مناطق ترفيهية ومتنفسات وأسواق ومحال تجارية وصالات متعددة ومناطق للمستودعات والتخزين ومواقف سيارات.

وأشاد المحافظ بالمشروع، مؤكداً أهميته في انتعاش الحركة السياحية والتجارية بمدينة المكلا.

رافق المحافظ، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت د. محمد باخلعة، ومدير عام صندوق النظافة والتحسين فهمي بن شبراق، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان.