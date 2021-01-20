البحسني يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، حجر الأساس لعدد من المشاريع في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.



حيث وضع المحافظ، حجر الأساس لمشروع المبنى الإداري لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمنطقة جول مسحة بالمكلا، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، تنفيذ مؤسسة بن سلمان للمقاولات المعمارية والإنشائية.

واطلع المحافظ على مكونات المشروع، الذي يشتمل على مكاتب إدارية وقاعات للاجتماعات وملحقاتها، كما اطلع المحافظ على التجهيزات الأخيرة لإنشاء جامع بر الوالدين بمنطقة جول مسحة جوار المبنى الإداري لمكتب التعليم الفني، والواقع بحرم ساحة المعهد التقني الصناعي بجول مسحة، والذي سيتم افتتاحه في شهر فبراير القادم بعد استكماله، ليخدم أكثر من 400 طالباً من طلاب السكن الداخلي للمعهد وسكان وأهالي المنطقة.

ووضع المحافظ حجر الأساس لمشروع تأهيل وترميم المعهد المهني الصناعي بمنطقة خلف المموّل من الجمعية الكويتية للإغاثة بدولة الكويت الشقيقة ، تنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والإغاثية ، بإشراف مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، تنفيذ مؤسسة وليد باجنيد للهندسة والتعمير، وتعرّف المحافظ على بدايات العمل لإعادة تأهيل وصيانة القاعات الدراسية والمبنى الإداري والورش التابعة للمعهد الذي يعدّ أول معهد أنشأ بحضرموت في العام 1975م.

كما وضع المحافظ حجر الأساس لمشروع تأهيل وترميم المعهد التقني التجاري بمنطقة فوة، المموّل من الجمعية الكويتية للإغاثة بدولة الكويت الشقيقة ، تنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والإغاثية ، بإشراف مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، تنفيذ مؤسسة باوزير للتجارة والمقاولات، متعرفاً على جوانب التدخّلات لإعادة تأهيل قاعات ومكاتب المعهد.

رافق المحافظ ، مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني د.عبدالباقي الحوثري، ونائبه خالد بلفاس، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان.