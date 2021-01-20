شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع "المشتركة" في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، اليوم الأربعاء، 20/كانون الثاني/2021، خلال مواجهات مع القوات المشتركة في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية إن القيادي عبدالوهاب محمد علي بدر الدين الحوثي لقي مصرعه بنيران المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

وأكدت المصادر أن الحوثي لقي مصرعه مع العشرات من مسلحي المليشيا.

وبحسب المصادر، يعد الحوثي من أبرز القيادات الميدانية في المليشيا.