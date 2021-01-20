شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون وتدمر آليات عسكرية بغارات جوية ونيران القوات الحكومية في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365 ـ الجوف

دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم آليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي (المصنفة إرهابيا)، في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.



وأكد مصدر عسكري ميداني أن المقاتلات شنت ثلاث غارات جوية استهدفت مركبتين عسكريتين وعربة تابعة للميليشيا في جبهة دحيضة شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

ووفقا للمصدر، احترقت المركبات الثلاث بالكامل وقتل من عليها.

وذكر المصدر أن الغارات تزامنت مع مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية ضد عناصر المليشيا في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا.