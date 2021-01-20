شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بنيران الجيش في ناطع بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي المصنفة إرهابية، اليوم الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني2021م، اثر كمين نفذته قوات الجيش بجبهة ناطع الواقعة شمالي محافظة البيضاء (وسط اليمن).



وذكر المركز الإعلامي للجيش، أن قوات الجيش نصبت كمينا محكما لمجموعة من المليشيات جنوب جبل صوران بجبهة ناطع أسفر عن مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي وجرح آخرين.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش مواقع مليشيا الحوثي في "جبل البرك" جنوب شرق جبل صوران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا