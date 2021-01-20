شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف جوي يستهدف مواقع حوثية في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

استهدف طيران التحالف، اليوم الأربعاء 20 يناير /كانون الثاني 2021، مواقع مليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً في محافظة البيضاء، وسط البلاد.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدف أفراد وآليات لعناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بأربع غارات بمنطقتي العطف وزعج في بلاد الجوف بمديرية القريشية.

وتابعت المصادر، إن الدخان تصاعد من الأماكن المستهدفة فيما حلق الطيران في سماء المنطقة عقب الغارات