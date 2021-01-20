الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة على عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، المواطنين في المحافظات الجبلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.



وقال في نشرة الأحوال الجوية إن المرتفعات الجبلية ستشهد اجواء باردة الى شديدة البرودة اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع ) مع احتمال تكون الصقيع الخفيف على اجزاء منها، وباردة على المناطق المرتفعة من محافظات (اب، تعز، لحج ،ابين ، شبوه وحضرموت).

وأضاف: قد تتشكل الشابورة المائية او الضباب خاصة على (حجه والمحويت وريمه واب وتعز)، وتكون مشمسة نهارا مع احتمال تكون قطع من السحب المنخفضة وهطول امطار خفيفة متفرقة على المرتفعات المقابلة لسهل تهامة في فترة ما بعد الظهيرة.

وذكر أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء غائمة جزئيا مع احتمال تكون خلايا من السحب وهطول امطار خفيفة خاصة على الشريط الساحلي الغربي والجنوب الغربي والمناطق الداخلية المحاذية لها ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تصل اقصى سرعة لها 17عقدة خاصة على السواحل الجنوبية الغربية و مدخل باب المندب.

وفي المناطق الصحراوية أفاد المركز أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس جاف وبارد ليلا ومشمس نهارا ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة واقصى سرعة لها 15 عقدة.

وقال إن أرخبيل سقطرى ستشهد طقس غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال هطول امطار خفيفة، والرياح معتدلة السرعة تصل اقصى سرعة لها 18عقدة.

وحذر المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات الأنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

ونبه المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحل حفاظا عليها من اثار البرودة الشديدة