أهالي "شوعب" يزيلون استحداثات عسكرية تابعة للانتقالي في سقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم - أزال أهالي منطقة شوعب بمديرية قلنسية غرب سقطرى، اليوم الاربعاء، استحداثات عسكرية تابعة لمليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن أهالي منطقة شوعب بمديرية قلنسية في محافظة أرخبيل سقطرى، قاموا بإزالة العلامات العسكرية التي رسمتها مليشيات الانتقالي لبناء موقع عسكري في حدودها.



وأضاف أن الانتقالي الاماراتي سبق وأن قام بتحديد موقع عسكري بالقرب من منطقة شوعب في ديسمبر الماضي من العام 2020م، بعد أيام من إنشاء مواقع عسكرية في مناطق استراتيجية شرق وغرب سقطرى.



وتسيطر مليشيات المجلس الانتقالي، المدعومة اماراتياً على أرخبيل سقطرى منذ الـ19 يونيو الماضي.

