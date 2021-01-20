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أزمة غاز خانقة في شبوة

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اليمن العربي - شبوة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة غاز خانقة في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365 - شبوة

زادت وتيرة أزمة الغاز المنزلي في محافظة شبوة، لتصل إلى العاصمة عتق.

 

وقالت مصادر إن السكان يبحثون عن أسطوانة غاز منذُ أيام ولا يجدونها.

 

إلى ذلك، ارتفعت أسعار البنزين في شبوة.

 

وأضافت أن أسعار البنزين ارتفعت منذ بدء التهريب من ميناء قنا، إلى 8000 للجالون 20 لتراً.

 

ولم تعرف أسباب الزيادة هذه في أسعار البنزين على الرغم من أن سعره الرسمي 6600.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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