أزمة غاز خانقة في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365 - شبوة

زادت وتيرة أزمة الغاز المنزلي في محافظة شبوة، لتصل إلى العاصمة عتق.



وقالت مصادر إن السكان يبحثون عن أسطوانة غاز منذُ أيام ولا يجدونها.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار البنزين في شبوة.

وأضافت أن أسعار البنزين ارتفعت منذ بدء التهريب من ميناء قنا، إلى 8000 للجالون 20 لتراً.

ولم تعرف أسباب الزيادة هذه في أسعار البنزين على الرغم من أن سعره الرسمي 6600.