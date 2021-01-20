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انتقالي حضرموت يناقش مبادرة آل باوزير في إحلال السلم بالمحافظة

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمكتبه بمقر القيادة المحلية ، بالمكلا ، اليوم الثلاثاء ، كوكبة من مشائخ ومناصب آل باوزير بساحل حضرموت ،  برئاسة المنصب سالم محمد بن قويره باوزير ، نائب رئيس المجلس الأعلى  لآل باوزير ، رئيس المجلس بساحل حضرموت .

 

واستمع بن الشيخ أبوبكر في اللقاء الذي حضره نائبه ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، ونائبه لشؤون تنسيقية الجامعات ، الدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، إلى شرح من مناصب آل باوزير ، عن مضمون وأهداف مبادرتهم لإحلال الأمن والسلم في ربوع حضرموت .

 

وأوضح مناصب آل باوزير أن مشروع مبادرتهم يهدف إلى مواجهة التحديات التي تعصف بالمحافظة ، وتوحيد جهود أبنائها في التصدي للمخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي ، وعقد صلح عام بين قبائل ساحل حضرموت ،  يعمل على وأد الصراعات واستتباب السلم الاجتماعي .

 

ورحبت قيادة انتقالي حضرموت بالمبادرة ،  واصفة إياها بالمشروع الاجتماعي النبيل.

 

   مؤكدة أن قيادة المجلس الانتقالي تشجع مثل هذه التحركات والمبادرات ، المعروفة بنواياها الصادقة ، والمتسمة بالابتعاد عن إثارة المزيد من الانقسامات والحساسيات ، وتسعى بإخلاص إلى توحيد الصف الحضرمي .. مبدية استعدادها للتعاون مع مناصب آل باوزير ، والمساهمة في جهود إنجاح مبادرتهم .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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