انتقالي حضرموت يناقش مبادرة آل باوزير في إحلال السلم بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمكتبه بمقر القيادة المحلية ، بالمكلا ، اليوم الثلاثاء ، كوكبة من مشائخ ومناصب آل باوزير بساحل حضرموت ، برئاسة المنصب سالم محمد بن قويره باوزير ، نائب رئيس المجلس الأعلى لآل باوزير ، رئيس المجلس بساحل حضرموت .



واستمع بن الشيخ أبوبكر في اللقاء الذي حضره نائبه ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، ونائبه لشؤون تنسيقية الجامعات ، الدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، إلى شرح من مناصب آل باوزير ، عن مضمون وأهداف مبادرتهم لإحلال الأمن والسلم في ربوع حضرموت .

وأوضح مناصب آل باوزير أن مشروع مبادرتهم يهدف إلى مواجهة التحديات التي تعصف بالمحافظة ، وتوحيد جهود أبنائها في التصدي للمخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي ، وعقد صلح عام بين قبائل ساحل حضرموت ، يعمل على وأد الصراعات واستتباب السلم الاجتماعي .

ورحبت قيادة انتقالي حضرموت بالمبادرة ، واصفة إياها بالمشروع الاجتماعي النبيل.

مؤكدة أن قيادة المجلس الانتقالي تشجع مثل هذه التحركات والمبادرات ، المعروفة بنواياها الصادقة ، والمتسمة بالابتعاد عن إثارة المزيد من الانقسامات والحساسيات ، وتسعى بإخلاص إلى توحيد الصف الحضرمي .. مبدية استعدادها للتعاون مع مناصب آل باوزير ، والمساهمة في جهود إنجاح مبادرتهم .