شكرا لبحثكم عن خبر وصول طفل من الحيمة الى تعز بعد عجز الحوثيين عن القبض عليه ومصدر يكشف سبب ملاحقته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر خاص إن الطفل صهيبب وصل الى مدينة تعز هاربا من الحملة العسكرية الحوثية التي لاحقته بهدف القبض عليه لأخذه كرهينة لإجبار والده على تسليم نفسه وأوضح المصدر لبوابتي انه بعد رحلة محفوفة بالمخاطر وبعد أيام من الهرب والتشرد وصل الطفل صهيب فارا من الحملة العسكرية الحوثية الى تعز بعدما بحثت عليه المليشيا في مختلف منازل الحيمة. واشار المصدر الى ان الطفل فرت به أمه من الحيمة بعد بحث المليشيات عنه لأخذه كرهينة لإجبار والده مفيد أحمد الحربي على تسليم نفسه.

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