شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تعود من الاجواء الى مطار عدن بسبب وفاة راكب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عادت طائرة اليمنية المتجهة إلى القاهرة 19/1 الثلاثاء إلى مطار عدن بعد إقلاعها. وقالت مصادر ملاحية ان رحلة اليمنية عدن / القاهرة "تدريبية" يقودها الكابتن خالد الذبحاني والطيار المساعد عبدالعزيز عبدالملك والطيار المساعد وليد أختر ، وعادت إثر وفاة أحد ركاب الرحلة. واوضحت المصادر ان الرحلات التدريبية تتم عادة مع ركاب مسافرين بوجود المدرب على مقعد القيادة والمساعد على مقعده بوجود مساعد طيار مجاز مثل رحلة اليوم الثلاثاء التي كان فيها المتدرب الطيار عبدالعزيز والمدرب كابتن خالد الذبحاني والطيار المجاز وليد أختر وهذه الرحلات معتادة من عهد ايام طيران اليمدا وحالياً اليمنية.

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