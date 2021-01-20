شكرا لبحثكم عن خبر ابنة "ترامب" وقبيل مغادرتها البيت الأبيض بساعات تعلن خطوبتها لشاب عربي .. وهذه هي جنسيته?! ( صور ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خطوبتها على صديقها الأمريكي لبناني الأصل، مايكل بولس.

وأعلنت تيفاني ترامب خطوبتها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام حيث نشرت صورة تجمعها بخطيبها، علقت عليها قائلة: "لقد كان شرف لي أن أحتفل بالعديد من المناسبات المهمة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض".