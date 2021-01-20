شكرا لبحثكم عن خبر صورة.. قيادي حوثي مع 4 مرافقين في قبضة الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت قوات الجيش ورجال القبائل من أسر قيادي ميداني لمليشيا الحوثي و4 من مرافقيه في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، فيما فشلت المليشيا المدعومة من إيران في استعادة مواقع خسرتها جنوب المحافظة.

وقال مصدر ميداني إن عملية استدراج ناجحة بجبهة المخدرة ، قبل أمس الأحد، أفضت إلى أسر ركن استطلاع مليشيا الحوثي بالجبهة المدعو نجيب محمد أحمد الأسدي مع 4 من مرافقيه.

وفي جنوب المحافظة، تمكنت قوات الجيش ورجال القبائل من كسر هجمات حوثية على عدة سلسلة جبال قريضة، بمديرية رحبة في إطار محاولات المليشيا استعادتها، بعد أن خسرتها في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وأفادت المصادر، أن المواجهات المسلحة، أسفرت عن مقتل 20 حوثياً على الأقل، وإصابة عشرات آخرين من عناصر المليشيا.

* وطن الغد