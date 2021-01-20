عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر حوثية في كمين بالبيضاء وغارات للتحالف بالجوف

الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد.



وأفاد الجيش اليمني في بيان، إن كمينا محكما نفذه الجيش الوطني جنوب جبل صوران بجبهة ناطع، أوقع مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية وجرح آخرين.

وأضاف بأن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات في جبل البرك جنوب شرق جبل صوران، وأسفر أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، بعدة غارات جوية آليات تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف.

وشنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات جوية استهدفت طقمين وعربة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة دحيضة، شرق الحزم، مركز محافظة الجوف.

وتزامنت الغارات مع اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش اليمني ضد عناصر الميليشيات الحوثية، في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.