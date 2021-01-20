في جريمة بشعة.. رجل يضرب زوجته حتى فارقت الحياة في "يريم"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم، رجل، في منتصف عقده الثالث من العمر، على قتل زوجته، في مدينة يريم، بمحافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن القاتل "عبد القوي علي صالح العيان"، من إحدى القرى في عزلة بني عمر، مديرية يريم، أقدم على ضرب زوجته، يوم الاثنين، ضربًا مبرحًا حتى فارقت الحياة".

ولم تذكر المصادر السبب الذي دفع الجاني للإقدام على ارتكاب جريمته.

وتزايدت جرائم قتل الأقارب مؤخرا بشكل ملفت، نتيجة تزايد مشاهد العنف اليومية بعد سنوات من الحرب، وفي ظل غياب السلطة، وسطوة الميلشيات على مؤسسات الدولة.

ويرجع مراقبون ذلك إلى استمرار الحرب، وتداعياتها النفسية على المواطنين، في ظل انقطاع المرتبات، وعدم وجود فرص عمل، فضلا عن انتشار السلاح، بعد انقلاب الحوثي على الدولة.



