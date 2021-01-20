مليشيا الحوثي تختطف ثلاث نساء و 8 أخرين في "الحيمة" شمالي "تعز" 

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، 11 من المدنيين بينهم نساء، في عزلة الحيمة، شمالي محافظة تعز.

وقال مركز تعز الحقوقي، إن "مليشيا الحوثي اختطفت الثلاثاء، 3 نساء و 8 مدنيين آخرين من سكان قرية "المنقاعة" بعزلة الحيمة، مديرية التعزية شمال محافظة تعز.

وأوضح المركز في بيان له على صفحته في "الفيس بوك"، أن جريمة الاختطاف التي قام بها الحوثيون جاءت بعد مداهمة القرية بعدة أطقم مُصفّحة، واقتحام المنازل باستخدام القوة المفرطة".

وأكد المركز ارتفاع عدد المختطفين لدى مليشيا الحوثي، منذ بداية هجومهم على الحيمة بلغ 207 مختطفًا بينهم نساء وأطفال.

وكانت الحكومة الشرعية قد طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الحوثي على "الحيمة" بتعز، واصفة ما تقوم بها المليشيا بحق أبناء المنطقة بـ"جريمة الحرب".

من جهتها، طالبت أمهات المختطفين، مليشيات الحوثي بالإفراج عن 95 مدنياً تم اختطافهم من قبل المليشيا من أبناء عزلة الحيمة.

