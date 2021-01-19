شكرا لبحثكم عن خبر *الحكومة تماطل في تسديد تكاليف علاج الجريح الصحفي الرتيبي بمصر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
القاهرة - خاص.
19-1-2021
افاد مصدر مقرب من الصحفي صادق الرتيبي " الذي فقد نصف قدمه اثر حادثة مطار عدن الإرهابي " عن مماطلة الجانب الحكومي تسديد مستحقات تكاليف " العملية الجراحية والعلاجات " لأحد مستشفيات القاهرة الذي تلقى فيه الصحفي الرتيبي عملية جراحية كان نتيجتها بتر نصف قدمه إثر التأخير في تسفيرة لتلقي العلاج.
وافاد المصدر انه ومنذ ايام يتلقى وعود بإرسال المبلغ وقدرة " 40 الف جنية مصري " اي بما يعادل قرابة " الفين وسبعمائة دولار " هي تكاليف العملية الجراحية والعلاجات ؛ الا أن ذلك لم يحدث وسط ضغط من إدارة المستشفى على الجريح الرتيبي ضرورة دفع تكاليف دون تأخير او ربط موضوع سداد مستحقات المستشفى بالجانب الحكومي.
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