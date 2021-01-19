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البحسني يعزي في وفاة السيد عبدالله بن علي بن سالم العطاس منصب آل العطاس بمديرية حريضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

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رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة،  في وفاة السيد المنصب عبدالله بن علي بن سالم العطاس، منصب آل العطاس بمديرية حريضة.

 

وأشاد المحافظ، بمناقب الفقيد الذي يعد واجهة ومصلحا اجتماعيا بمديرية حريضة ووادي حضرموت، ومن رجال الخير والصلاح وخدمة مجتمعه، مشيرا الى ادواره في اعمال الخير، واصلاح ذات البين، مبتهلا الى المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

انا لله وانا اليه راجعون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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