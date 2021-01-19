شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة السيد عبدالله بن علي بن سالم العطاس منصب آل العطاس بمديرية حريضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة، في وفاة السيد المنصب عبدالله بن علي بن سالم العطاس، منصب آل العطاس بمديرية حريضة.



وأشاد المحافظ، بمناقب الفقيد الذي يعد واجهة ومصلحا اجتماعيا بمديرية حريضة ووادي حضرموت، ومن رجال الخير والصلاح وخدمة مجتمعه، مشيرا الى ادواره في اعمال الخير، واصلاح ذات البين، مبتهلا الى المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.