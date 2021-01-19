شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة الشيخ عوض صالح الناخبي رئيس نادي هلال فوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة، في وفاة الشخصية الاجتماعية والرياضية الشيخ عوض صالح الناخبي، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بفوة الذي وافته المنية اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.



وأشاد المحافظ بمناقب الفقيد ومساهماته في العمل الرياضي والاجتماعي، ودوره اصلاح ذات البين وحل الكثير من القضايا بمنطقة فوة بمديرية مدينة المكلا، متقدما بالتعازي لأسرته وذويه، مبتهلا الى المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.