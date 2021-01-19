شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير العشبي يناقش مع رئيس جامعة كراتشي اوضاع الطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش سفير بلادنا لدى باكستان محمد مطهر العشبي، اليوم، مع رئيس جامعة كراتشي الاستاذ الدكتور خالد محمود عراقي، اوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعة.



وثمن السفير العشبي، اهتمام الجامعة بالطلاب اليمنيين واستضافتهم في كليات الجامعة.

كما التقي السفير العشبي، بابناء الجالية اليمنية في كراتشي ، ناقلاً لهم تحيات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية واهتمامه بابناء الجاليات اليمنية في الخارج ورعايتهم..مستمعاً منهم الى الصعوبات التي يواجهونها..مؤكداً السعي لحلها.