شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة في وفاة إبن أخيه الشاب "محمد صلاح باصرة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة، لنائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة، في وفاة إبن أخيه الشاب "محمد صلاح علي باصرة" في حادث مروري.
وتقدم المحافظ، بالتعازي لأسرة وذوي الفقيد، آل باصرة وآل الناخبي، سائلا المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون.