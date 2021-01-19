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البحسني يعزي نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة في وفاة إبن أخيه الشاب "محمد صلاح باصرة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة، لنائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة، في وفاة إبن أخيه الشاب "محمد صلاح علي باصرة" في حادث مروري.

وتقدم المحافظ، بالتعازي لأسرة وذوي الفقيد، آل باصرة وآل الناخبي، سائلا المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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