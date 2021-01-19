البحسني يعزي نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة في وفاة إبن أخيه الشاب "محمد صلاح باصرة"

وتقدم المحافظ، بالتعازي لأسرة وذوي الفقيد، آل باصرة وآل الناخبي، سائلا المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة، لنائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة، في وفاة إبن أخيه الشاب "محمد صلاح علي باصرة" في حادث مروري.

محمد يوسف

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