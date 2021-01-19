هيئة المواصفات تتلف منتجات مخالفة بميناء المنطقة الحرة - عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم ، وبمشاركة جمرك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة، كميات كبيرة من المنتجات المستوردة والمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.



كما تم تحرير عدد 19 محضر إتلاف رسمي للمنتجات المستوردة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتمت عملية إتلافها في مقلب المنطقة الحرة.

وشملت المنتجات التي تم إتلافها بين ألعاب للأطفال، ومشروبات طاقة، ومبيدات حشرية، ورضاعات وحلمات للأطفال ولهايات (كذابات)، وحلوى للأطفال، ومشروب جوافة، ولواصق وبطاقات بيان لمعدات إلكترونية وأكياس وعبوات فارغة معدة لتعبئة المنتجات، ومكملات غذائية، وأرز وزيوت وغيرها ومواد بناء.