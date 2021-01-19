اجتماع اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية إجتماعاتها الدورية برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين – رئيس اللجنة، و استعرضت اللجنة في إجتماعها اليوم المسودة الأولية للبرنامج العام للحكومة المعد من قبل الفريق الفني المساعد للجنة وفقاً للموجهات والمحددات المقرة من اللجنة الوزارية وبناءً على المشاريع المقدمة من الوزارات.



وقد أكدت اللجنة على أن الهدف الأساسي والأولوية الكبرى للحكومة هواستعادة الدولة و تحقيق التعافي الاقتصادي والاهتمام بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ أتفاق الرياض وهو ما يجب أن ينعكس في برنامجها العام من خلال التركيز على مجموعة من القضايا والأهداف والسياسات العامة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وتنمية الموارد بمختلف مصادرها وأوعيتها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقرار سعر العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين وبذل الجهود المكثفة لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتنظيم القوات المسلحة والأمنية ودمجها وفقاً لبنود إتفاق الرياض والمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وحماية الفكر والهوية والثوابت الوطنية والسعي الجاد لخلق المناخات والأجواء المناسبة لصناعة السلام والمحافظة على السكينة العامة وتفعيل دور الدولة في مواجهة الطوارئ والكوارث وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنظيم تقديم وسائل ومواد الإغاثة والدعم الإنساني.

وستواصل اللجنة الوزارية عملها وعقد اجتماعاتها حتى الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع البرنامج العام للحكومة ورفعها للعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقراراها تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة.