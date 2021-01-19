الوزير عرمان يؤكد دعم البرامج الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، دعم الوزارة ومساندتها المستمرة لكافة البرامج والمشاريع التي تستهدف حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشار خلال لقاءه ،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس وأعضاء الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم (ذوي الإعاقة)، الى أهمية الاهتمام بهذه الشريحة التي تعد مسؤولية وطنية وقانونية وإنسانية..لافتا الى أن الوزارة لديها عدد من البرامج والمشاريع الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الجهود لحماية هذه الشريحة ومساعدتها للحصول على كافة حقوقهم التي كفلها لهم القوانين الوطنية بما يسهل تاهيلهم ودمجهم في المجتمع.

من جانبها، ثمنت رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم(ذوي الاعاقة) الرميصاء يعقوب، دعم ومساندة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان للأشخاص ذوي الههم ودعمها المشاريع التي تهدف إلى تسهيل دمجهم في المجتمع .