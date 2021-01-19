رئيس هيئة الأركان العامة يدشن ترقيم وتحسيب آليات وسيارات الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشَّن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الثلاثاء، عملية تحسيب وترقيم الآليات العسكرية والسيارات التابعة للقوات المسلحة.



وخلال التدشين الذي أقيم بدائرة التأمين الفني بحضور نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي العميد الركن عبدالعزيز الفقية، ومدير دائرة التأمين الفني العميد المهندس عبدالله العليي، شدد رئيس هيئة الأركان العامة على أهمية عملية ترقيم وتحسيب ممتلكات الجيش لأجل الحفاظ على الملاك المادي للسيارات والآليات العسكرية، وحصر استخدامها في إطار تنفيذ المهام العسكرية لوحدات الجيش، والإلتزام بقواعد السير والسلامة داخل المدن والتقليل من المخالفات المرورية أو أية مخالفات أخرى.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالتنظيم والعمل الجيد الذي تقوم به هيئة الإسناد اللوجستي ودائرة التأمين الفني..مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على ممتلكات الجيش من معدات وآليات عسكرية.