امين محلي المهرة يناقش المشاريع التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش امين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نمير، اليوم الثلاثاء، مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، الاستعدادات الجارية لتنفيذ المكتب الأممي مشاريع المنظومات الشمسية التي تستهدف خمس منشآت صحية وتربوية.



واستعرض اللقاء الذي ضم نائب مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، علي سالم محيسن بلحاف، المشاريع التربوية والصحية التي نفذتها المنظمة في المحافظة والتي استهدفت ١٧ منشأة تم تزويدها بمنظومات الطاقة الشمسية، إضافة إلى تشغيل بئر بمديرية حات بمنظومة شمسية تتكون من ١٢٨ لوحا شمسيا.

وفي اللقاء، ثمن نيمر المشاريع والتدخلات المهمة للمكتب الأممي لخدمة المحافظة .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع القادمة.

بدورهما اشاد ممثلا الوفد الأممي، المهندس حمد عبدالله عبده، وطه حسين، بتعاون ومساندة السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وتقديمها التسهيلات للمكتب لتنفيذ مشاريعه في المحافظة.