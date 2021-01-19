بن حبريش يؤكد على أهمية توحيد الصف والموقف في خدمة قضايا المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل اول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، على أهمية توحيد الصف والموقف في هذه المرحلة الاستثنائية.



وشدد بن حبريش ، خلال لقائه فريق "حضرموت الخير" اليوم، على ضرورة بذل مزيد من الجهود في خدمة قضايا المجتمع والاستفادة من كافة الطاقات والخبرات في كل ما يخدم الوطن وتنميته.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمقترحات بتنظيم أنشطة توعية وتثقيفية تسهم في تعزيز التلاحم ووحدة النسيج المجتمعي.