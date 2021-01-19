رئيس الوزراء يعقد اجتماع بقيادة وزارة الصحة لمناقشة الخطط العاجلة لتحسين القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، لمناقشة أولويات وخطط الوزارة العاجلة لإحداث تحسن ملموس في هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين.



وتطرق الاجتماع بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه، ووكلاء وقيادات الوزارة، الى اليات رفع مستوى التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والمانحة كشركاء داعمين للقطاع الصحي.

ووجه رئيس الوزراء قيادة وزارة الصحة، بوضع خطط واقعية تساعد على الارتقاء بأداء هذا القطاع باعتباره مؤشر مهم للتحسن والتعافي ويمس بشكل مباشر حياة المواطنين.. مشددا على ضرورة تقويم الأداء وتصحيح الاختلالات وانتظام العمل المؤسسي في الوزارة والمؤسسات والمرافق التابعة لها، بما يضمن تحقيق نتائج نوعية وفي فترة زمنية قصيرة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، الأهمية البالغة التي يمثلها القطاع الصحي، لا سيما في الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية وما نجم عنها من تحديات، إضافة الى جائحة كورونا وتداعياته الصحية، وهو ما يستدعى مزيداً من الاهتمام بتفعيل وتطوير المنظومة الصحية، وفق الإمكانات المتاحة وبالتعاون والتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.. منوها بالدعم المقدم من المنظمات الدولية للقطاع الصحي في اليمن وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وغيرها، واهمية العمل على تنسيق هذه المساعدات وفق الاحتياجات الملحة.

ولفت رئيس الوزراء الى أهمية وضع حلول عاجلة لاوضاع المستشفيات الحكومية وتحقيق الرقابة على أداء المستشفيات الخاصة، وتحديد أولويات عاجلة واستراتيجية للعمل عليها، بما يؤدي الى تحقيق نتائج فاعلة وملموسة.. معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها القطاع الصحي وكوادره في ظل هذه الظروف واهمية مضاعفتها لتتوازى مع حجم التحديات الكبيرة القائمة انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة.

وعرضت قيادات وزارة الصحة في الاجتماع الأولويات العاجلة والاستراتيجية التي سيتم العمل عليها، والاحتياجات القائمة وخطط التعامل للاهتمام بالقضايا الطارئة على مستوى الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية.. مشيرين الى انه سيتم التعاطي مع هذه الأولويات وفقا للتقديرات والاحتياجات وتنسيق التعامل مع المنظمات والدول المانحة للمساعدة في تغطية الاحتياجات بما في ذلك توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الوضع الصحي على مستوى جميع محافظات اليمن والتي سيتم على ضوئها بناء الخطط.