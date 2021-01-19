وزير التخطيط يبحث مع نائب السفير البريطاني تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائب السفير البريطاني لدى بلادنا سايمون سمارت، سُبل وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات .



وأكد وزير التخطيط رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمواجهة تداعيات القرار الأمريكي بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية الدكتور باذيب، أهمية قرار الإدارة الأمريكية بخصوص تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، كونه سيساهم بشكل كبير في الحد من تمادي المليشيا الحوثية ومن خلفها داعميها النظام الإيراني عبر استهدافها للشعب اليمني ودول الجوار وتهديد أمن واستقرار الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومساعيها لإفشال فرص السلام واستمرار نزيف الدم والحرب.

وجدد الوزير باذيب، حرص الحكومة اليمنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي تضرر الجوانب الإغاثية والإنسانية جرّاء تداعيات القرار الأمريكي ضد الحوثيين، والعمل على تسخير كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لكافة مستحقيها بمختلف محافظات الجمهورية .. مشيدا بالدعم البريطاني لليمن.

واستعرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي على القيادة السياسية الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. مؤكدا أهمية وضرورة تكاتف جهود الحكومة وشركائها والمانحين الدوليين في دعم خطط الاستجابة الإنسانية وتوفير احتياجات أبناء الشعب اليمني ودعم مشاريع التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من جانبه عبر نائب السفير البريطاني سمارت، عن شكره وتقديره لوزير التخطيط على استعراضه معلومات شاملة حول مستجدات الأوضاع في اليمن..معبراً عن إدانته للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهداف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة ..مترحما على أرواح شهداء الهجوم الإرهابي ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى ..مؤكداً دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية وعملية السلام وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.