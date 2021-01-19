شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الهجرة توقع اتفاق تأمين صحي لمنتسبيها مع هيئة مستشفى مأرب العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، اتفاق تأمين صحي مع هيئة مستشفى مأرب العام، تقدم بموجبها الهيئة الخدمات والرعاية الطبية والصحية للعاملين والمحالين من المنظمة وفق اعلى معايير الجودة.



وخلال توقيع الاتفاقية من قبل رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنستاينز، اشارت رئيسة البعثة الى ان اختيار هيئة المستشفى مأرب للتأمين من خلالها الخدمات والرعاية الصحية للعاملين في المنظمة جاء بعد دراسة متأنية ومفاضلة مع منشآت اخرى، والتي بينت مدى تفوق الهيئة من حيث البنى التحتية والتجهيزات والاجهزة الحديثة والقدرات البشرية والكفاءة العلمية والعملية.. مشيرة الى ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار حرص المنظمة على توفير الحماية الصحية والطبية لمنتسبيها وفقا لقوانين العمل العالمية.