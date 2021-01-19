نائب الرئيس يعزي في وفاة الدكتور عبدالكريم الارحبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة الدكتور عبدالكريم إسماعيل الارحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، وكفاءته العملية والقيادية، منوها بدوره في تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي مثل تجربة فريدة بقيادته، إضافة إلى جهوده الكبيرة التي ما زالت شاهدة على انجازاته في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومختلف المواقع والمناصب التي شغلها طوال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.