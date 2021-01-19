وزير التخطيط يبحث مع ممثل البرنامج الإنمائي جهود تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - القائم بأعمال المنسق العام للشؤون الإنسانية في اليمن اوكي لوتسما، آليات الانتقال من العمل الإغاثي إلى التنموي من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار.



وتطرق اللقاء إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، ومعالجة آثار الحرب والتنمية المستدامة، ومؤشر الفقر متعدد الأطراف والقطاعات، وتصنيف الحكومة الأمريكية ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، إضافة إلى جهود دعم وإنعاش المانحين للقطاعين الزراعي والسمكي لخلق وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، واستعدادات البرنامج الإنمائي الأممي لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مينائي عدن والمكلا، بتكلفة 50 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي.

ونقل الوزير باذيب، في مستهل اللقاء تحايا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إلى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي يقوم بأدوار وجهود كبيرة لخدمة التنمية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الهامة والإستراتيجية .. مؤكدا حرص القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الوفاق الوطني للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

ونوه بأهمية مشروع البرنامج الإنمائي الخاص بتأهيل مينائي عدن والمكلا والطاقة المتجددة ..موجها المعنيين في الوزارة بمتابعة قيادات وزارة النقل ومحافظتي عدن وحضرموت بشأن تنفيذ مشروع تأهيل مينائي عدن والمكلا..داعيا إلى الاهتمام بتنفيذ المزيد من هذه المشاريع التي تخدم أبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية وتخفف من معاناتهم جرّاء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وجدد تأكيده حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط على دعم وتقديم التسهيلات اللازمة للشركاء والمانحين الدوليين والاستفادة من تمويلاتهم ومشاريعهم بالشكل الأمثل لتحريك عجلة التنمية في مختلف مجالات وقطاعات الحياة ومنها الزراعة والأسماك لتعود اليمن تدريجيا لتصدير الخضار والفواكه والأسماك إلى دول الجوار والدول الأخرى.

كما أكد وزير التخطيط رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمواجهة تداعيات القرار الأمريكي بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية الدكتور واعد باذيب، أهمية قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية على مختلف الأصعدة والمستويات..مؤكداً حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي تضرر الجوانب الإغاثية والإنسانية جرّاء تداعيات القرار الأمريكي.

من جانبه عبر المسؤول الأممي لوتسما، عن سعادته بهذا اللقاء .. مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك .. متطرقا إلى مشروع تأهيل مينائي عدن والمكلا وأن خطتهم للعام الحالي 2021م تشمل قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط المساعد منصور زيد، ورئيس المكتب الفني بالوزارة المهندس شعيب الصغير، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية بالوزارة أحمد الجاوي، وعدد من المعنيين بالوزارة ومديرة مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن سلمى الحاج ونائبها لشؤون المشاريع وليد باهارون.

وفي السياق، ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية أحمد مهات، مشاريع وأدوار البعثة الفرنسية في المجالات الإنسانية والخدمية خصوصا في مجال الصحة وتقديم المساعدات للمحتاجين في مختلف محافظات الجمهورية.

ونوه وزير التخطيط، بجهود بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية طوال السنوات الماضية في اليمن .. معربا عن تقدير الحكومة ووزارة التخطيط لأدوارها المختلفة .. متطلعا لمواصلة تقديمها الجهود الإنسانية والخدمية الصحية لمحتاجيها.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط المساعد منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية الغير حكومية بالوزارة زهير حامد وعدد من المعنيين.