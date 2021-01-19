الشرجبي يبحث مع السفير الهولندي تعزيز التعاون المشترك بقطاع المياه والبيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتردريك هوف، سُبل وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في قطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة وخصوصاً الإدارة المتكاملة ومشاريع إمدادات مياه الريف.



واستعرض الوزير الشرجبي، أولويات عمل وزارة المياه التي تشمل إعادة وتحسين جودة الخدمات في قطاع المياه والصرف الصحي، وإعادة البنى المؤسسية وبناء قدرات المؤسسات، وإعادة ضبط الإجراءات ذات الصلة بتقنين استغلال الموارد المائية خصوصاً مع الحفر غير المرخص في الأحواض الحرجة.

وأشاد بالتدخلات الهولندية عبر منظمة سوليداريتي التي يتم التنسيق لها حاليا في عدد من المناطق المحررة ومنها الخوخة والمخا والحديدة والبيضاء .. مجددا التأكيد على عزم الحكومة البقاء في العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها تجاه المواطنين على أكمل وجه.

من جانبه حيا السفير الهولندي، شجاعة أعضاء حكومة الكفاءات السياسية بالبقاء في عدن ومواصلة مهامهم من داخل مقرات عملهم، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة .. مؤكداً إدانة الحكومة الهولندية للهجوم الإرهابي، بالمقابل ثمّن الوزير الشرجبي، موقف الحكومة الهولندية وإدانتها لهذا العمل الإرهابي.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة أزمة ناقلة النفط صافر التي تعد بمثابة "قنبلة موقوتة" وتهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، وكذا المخاطر الكارثية المترتبة على أي تسرب نفطي من الناقلة، كما تم التطرق إلى تعنت ورفض مليشيا الحوثي السماح للفريق الفني الأممي بالصعود إلى الناقلة وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع الكارثة وإقدامها على زرع الألغام البحرية حول الناقلة النفطية، وتم أيضا مناقشة مواصلة الدعم الهولندي لقطاع المياه والبيئة والمساهمة في تأهيل كوادر وزارة المياه.

شارك في اللقاء مدير عام الوحدة التنفيذية لمشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بوزارة المياه المهندسة أروى حمادي، ومدير عام وحدة الطوارئ والإصحاح البيئي بوزارة المياه المهندس حسام غيثان ومن الجانب الهولندي إيان بيتر.