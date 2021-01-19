الرئيس هادي يعزي في وفاة عبدالكريم الأرحبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق عبدالكريم الأرحبي.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد خلال حياته الزاخرة بالعطاء خلال قيادته لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وغيرها من المناصب التي شغلها وكذا دوره في تأسيس الصندوق الإجتماعي للتنمية.. مؤكداً أن اليمن خسرت برحيله كفاءة وطنية اسهمت في مسيرة التنمية في اليمن.

وعبر الرئيس، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.