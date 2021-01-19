رئيس مجلس الشورى يعزي وفاة عبدالكريم اسماعيل الأرحبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة في وفاة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق عبدالكريم الأرحبي الذي انتقل إلى رحمة ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة الوطن.



واشاد الدكتور بن دغر في برقية العزاء التي بعثها الى نجله أسامة واخوانه وكافة اسرتهم الكريمة، بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية من خلال المناصب التي تقلدها، نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي والمؤسس والمدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي في اليمن وإليه تحسب نجاحات مشاريع الصندوق التنموية والاجتماعية في خدمة المواطن والوطن.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد ومحبيه بهذا المصاب الجلل، سائلًا المولى الكريم أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.