وزير الخدمة المدنية يبحث علاقات التعاون مع بعثة اطباء بلا حدود الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، خلال لقائه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية في اليمن أحمد محمد مهات، علاقات التعاون المتميزة بين البعثة في تنفيذ برامجها الانسانية وسبل تعزيزها وتوسيعها .



وتطرق اللقاء الى الدور الإيجابي للتنسيق الدائم بين بعثة اطباء بلا حدود الفرنسية والجهات الحكومية المعنية بانشطته، بما يساهم في ضمان وصول الخدمات المقدمة وتلبية الاحتياجات الاساسية لمختلف الفئات المتضررة من الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الانقلابية على البلاد، واستمرار الحفاظ على حلقة التواصل الدائم بين الجانبين لمواجهة التحديات التي قد تعترض مهام ونشاط البعثة.

واشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الى الجهود التي يبذلها الجانب الحكومي للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ابناء الشعب، والالتزام بتقديم كل أشكال التسهيلات والدعم لعمل البعثة..مشيداً بالاعمال الانسانية لطواقم عمل البعثة.. معرباً عن حزنه واسفه الشديدين لمايتعرض له العاملين الدوليين في المنظمات الإنسانية في بلادنا من تضحيات ومخاطر تؤدي بحياتهم في سبيل تقديم مد العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين.

واوضح الدكتور الوالي، ان استهداف الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الى جانب الاعمال الاجرامية والوحشية التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من ايران في جميع الاوقات ليست بالجديدة او الغريبة لجماعة تنتهج وسيلة العنف وإراقة الدماء للحفاظ حيث لا تفرق بين مدنيين نساء او اطفال او عاملين دوليين.. موكداً بان الجهات المعنية تعمل على توثيق كل تلك الانتهاكات والاعمال الارهابية المرتكبة بحق الشعب اليمني التي لن تسقط بالتقدام.. موكداً الحرص على دعم كل المشاريع والمبادرات التي تصب في خدمة المواطنين بمختلف المجالات.

بدوره عبر رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية،عن اعتزاز البعثة بالعلاقة المتميزة التي تربطها مع الجهات الحكومية..موجهاً الشكر للحكومة على الدعم الكبير والتسهيلات المستمرة التي تقدمها لعمل فريق البعثة في اليمن والحفاظ على هذه الثقة الممنوحة في تعزيز مشاريعها وانشطتها لما فيه خير للشعب اليمني.