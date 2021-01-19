رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة المناضل حسين سالم بارباع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر،اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الوطنية المناضل حسين سالم بارباع عضو حزب البعث الاشتراكي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



واشاد رئيس مجلس الشورى في البرقية التي بعثها الى أسرة الفقيد، بمناقبه وادواره الوطنية والنضالية وإسهاماته في حل القضايا المجتمعية وتضحياته في خدمة الوطن.

وعبر رئيس مجلس الشورى عن أحر تعازيه وصادق موأساته لأسرة وذوي الفقيد وكل محبيه والى رفاقه في حزب البعث الاشتراكي..سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.