البركاني يعزي في وفاة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط الاسبق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم ، برقية عزاء ومواساة بوفاة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق عبدالكريم الأرحبي، الذي وافته المنيه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وقال البركاني في البرقية التي بعثها لأسرة الفقيد "بقلوبٍ مكلومة مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبحجم كبير من الأسى والحزن العميقين، تلقيتُ نبأ وفاة الاخ العزيز الاستاذ عبدالكريم اسماعيل الأرحبي، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط الأسبق، بعد حياة حافلة بالعطاء والانجازات التنموية الكبيرة".

وأشاد البركاني، بمناقب الفقيد وادواره التنموية..مشيراً الى انه لقد كان نموذجاً متميزاً للمسؤول الناجح، الذي تشهد له بلادنا بريفها وحضرها بالعديد من البصمات النوعية التي وضعها من خلال اسهاماته الفاعلة والمشهودة في تنفيذ الكثير من مشاريع التنمية، وعمل بكل اخلاص وتفانٍ في خدمة وطنه وشعبه عبر كافة المناصب الحكومية التي تولاها ومنها عمله كمديراً تنفيذيا للصندوق الاجتماعي للتنمية .

واكد البركاني، أن رحيل الفقيد الأرحبي في هذا الوقت العصيب يمثل خسارة لبلادنا التي هي احوج ما تكون في هذه المرحلة للرجال المخلصين من امثاله للإسهام في اعادة بناء اليمن الجديد وتحقيق آمال وتطلعات وطموحات ابناء الشعب اليمني..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.