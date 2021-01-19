الموساي يؤدي اليمين القانوينة أمام الرئيس هادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ادى اليمين القانونية، اليوم، امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي بمناسبة تعيينه نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.



وعقب اداء اليمين ..وجه الرئيس النائب العام بتعزيز قدرات مؤسسة النيابة العامة وتأهيل كوادر النيابات والبت والفصل في كافة القضايا دون تأخير واحالة كافة القضايا للقضاء للبت فيها.

كما شدد رئيس الجمهورية، على اهمية الاصلاح القضائي واستقلاله وتعزيز دور الهيئات القضائية والحرص على إحقاق العدل والمساواة، واهمية ابعاد السلطة القضائية وكافة منتسبيها عن اي تجاذبات او مناكفات سياسية او اعلامية..مؤكداً على دور القضاء في تحقيق التنمية الشاملة واحلال الامن والسلام والاستقرار.

من جانبه، عبر النائب العام للجمهورية، عن شكره لثقة فخامة الرئيس التي منحه اياها..معتبراً ان توجيهات فخامة الرئيس ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير وتعزيز العمل في النيابة العامة وكافة فروع النيابات.