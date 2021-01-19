بن دغر وابو الغيث وأمان يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ادى اليمين الدستورية، اليوم، امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، كلاً من الدكتور احمد عبيد بن دغر بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى وعبدالله محمد ابو الغيث ووحي طه امان بمناسبة تعيينهما نواباً لرئيس مجلس الشورى.



وعقب اداء اليمين الدستورية..رحب الرئيس بالجميع..مؤكداً على اهمية الدور التشريعي والنهج الديمقراطي في إطار السلطة التشريعية نحو المستقبل المنشود خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة تفعيل الدور التشريعي بما يخدم الهدف الاسمى لكل اليمنيين والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية ودحر المشروع الحوثي الفارسي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني.

كما اكد فخامة الرئيس، على اهمية تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وان ياخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي مكملاً لمجلس النواب في العمل التشريعي والرقابي..موجهاً في ذات الصدد بتطوير وتحديث أداء مجلس الشورى وتجاوز التحديات والصعوبات ومعالجة الخلل والنهوض باداءه بما يواكب المرحلة الراهنة..مؤكداً ان المجلس سيحضى كمؤسسة واعضاء بكامل الدعم والرعاية والإهتمام.

من جانبهم، عبر رئيس ونواب مجلس الشوري عن شكرهم لثقة فخامة الرئيس التي منحهم اياها..مؤكدين انهم سيبذلون الجهود المشتركة مع كافة المخلصين من ابناء الوطن للمضي قدماً نحو استعادة الدولة ودحر الانقلاب وصولاً الى تحقيق هدف الشعب اليمني المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية..مجددين تأكيدهم على تطوير العمل التشريعي للمجلس بما يواكب تطورات الاحداث التي تشهدها الساحة اليمنية.