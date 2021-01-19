تعرف على عدد المستفيدين من خدمات هيئة مستشفى سيئون العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365 - سيئون

استفاد قرابة 269 ألف مريض ومريضة من الخدمات الطبية والعلاجية بهيئة مستشفى سيئون العام خلال العام المنصرم 2020م في مختلف المراكز و الأقسام والعيادات الطبية .



وقال رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد إن تلك الإحصائيات شملها التقرير الفنى لنشاط الهيئة للعام الماضي 2020م التي بينت أنه تم أجراء 2750 عملية جراحية منها ألف و322 عملية عامة وألف و311 عملية ولادة قيصرية و117 عملية نسائية غير قيصرية.

وقال "أن اجمالي الولادات تصل الى نحو 7 آلاف ولادة ، لافتا بأن المختبر قّدم خدماته لـ 140 ألف و810 مستفيد ، بينما استفاد من خدمات الطوارئ العامة 31 ألف و033 مستفيد ، والأجهزة التشخيصية 15 ألف و362 مستفيد ، والصيدلية المجانية 13 ألف و329 مستفيد".

وأضاف "أن المستفيدين من خدمات الصحة الانجابية بلغ عددهم 10 آلاف و600 مستفيدا ، بينما بلغ المستفيدين من الرعاية الصحية الأولية 16 ألف و506 ، فيما بلغ مستفيدي وحدة الخدج حالة 161 ، اضافة الى أن مركز العزل استقبل خلال الفترة من 10 مايو الى نهاية العام الماضي 223 مستفيدا".

وبيّن بأن المستفيدين من العيادات الخارجية بلغ عددهم 20 ألف و735 مريضا ، فيما بلغ عدد مستفيدي عيادة الفرز اشتباه كورونا خلال الفترة من الرابع من يناير الى نهاية العام الماضي 725 حالة ، مشيرا بأن أعداد الرقود 8 آلاف و392 مريض ومريضة.

وأشاد رئيس الهيئة الدكتور أنيس عيديد بجهود الكادر الطبي في مختلف الأقسام لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمرتادي المستشفى..مثمنا جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعمها ومساندتها وتذليل كافة الصعاب التي تواجه الهيئة لتقديم خدماتها بالشكل المأمول