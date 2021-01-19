السلطة المحلية بغيل باوزير تكرم منتدى رفقاء الطبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

اقامت جمعية التنمية الاجتماعية بغيل باوزير حفلا تكريما للمشاركين والمشاركات بمنتدى رفقاء الطبي نظير جهودهم الكبيره لإنجاح الحملة التوعوية "يداً بيد نضع للسرطان حد" عن اهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وكيفية الوقاية منه الذي إقامة المنتدى بالتعاون مع مكتب الصحة والسكان بمديرية غيل باوزير مستهدف التجمعات السكانية و مراكز التحفيظ بالمديرية والتي تمت في شهر أكتوبر الشهر الوردي شهر التوعية بسرطان الثدي بغيل باوزير بحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران.



وفي حفل التكريم تقدم الدكتور عدنان حمران بجزيل الشكر والتقدير للجهود العظيمة الذي بذلت من قبل فريق منتدى رفقاء الطبي في تنفيذ الحملة التي تعتبر جانب مهم في التوعية بهذا الجانب، مثمّناً دور "جمعية التنمية الاجتماعية" في خدمة المجتمع وتقديم جوانب خدمية تهم توعية المواطنين ، مشدداً بضرورة الإستمرار والمواصلة لمثل هذه المبادرات الطيبة الذي يفتقر لها مجتمعنا .

وتطرق الدكتور حسني مبارك بافضل مدير الصحة بمديرية غيل باوزير بشرح مختصر عن تنفيذ مثل هذه الحملات الفعّالة الذي تقوم برفع مستوى وعي المجتمع وتمكّن من اكتشاف المرض في مراحله المبكرة وتعزز دور المعرفة لدى المواطنين من التعامل مع هذا المرض مع مراحله الأولى وكيفية تنفيذ علاجه بطرق صحيحة .

بدوره اوضح الأستاذ أحمد بكران رئيس جمعية التنمية الاجتماعية بغيل باوزير ان الجمعية على اتم الاستعداد بمساندة ودعم مثل هذه الحملات التي تخدم مجتمعه في جوانب مختلفة تصب للصالح العام من خلال تقديم جميع البوادر والتعاون المشترك في مابينهم.

من جانبه تقدم الدكتور معاذ سعيد السكوتي مسؤول المنتدى بشكره وامتنانه للسلطة المحلية ومكتب الصحة وجمعية التنمية لجهودهم ومشاركتهم في تذليل الصعاب بدعم مثل هذه المشاريع التطوعية ومساندتهم للفريق لإنجاح الحملة .

وجرى في ختام الحفل تكريم اعضاء المنتدى والجهات المشاركة بشهادات شكر وتقدير نظير جهودهم المبذوله في نجاح هذه الحملة