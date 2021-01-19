"شمسان" يوجه بإعداد الدراسات لاستكمال إصلاح طريق جديد يربط تعز بلحج وعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، الثلاثاء، بإعداد الدراسات لاستكمال إصلاح طريق جديد يربط المحافظة بمحافظتي لحج وعدن.



جاء ذلك خلال تفقده أعمال الشق والتوسعة لطريق الزريقة بني محمد، كشريان جديد للمحافظة، وفق وكالة سبأ.



وتعد أقصر الطرق لربط المحافظة بمحافظتي لحج وعدن بطول 137كم والتي يجري فيها أعمال الشق والتوسعة بجهود الاهالي في الزريقة وبني محمد.



وأشاد المحافظ شمسان بدور الأهالي الذين أسهموا بجهودهم الذاتية واستقطعوا من قوت أولادهم لإصلاح الطريق وكذلك بعزيمة العمال الأوفياء الذين شكلوا نواة لجهود مثمرة تخدم جميع أبناء المحافظة وتنقلاتهم بين محافظات تعز ولحج وعدن.



وأشار إلى طريق هيجة العبد التي يجري إصلاحها وتأهيلها بشكل كامل لتكون ممرا آمنا للمسافرين والحركة التجارية للمحافظة.



وقال شمسان "لا يمكن أن نخذل هذه الجهود وسنعمل على استكمالها لتكون شريان جديد ومختصر يخدم المحافظة".



ووجه وكيل المحافظة للشئون الفنية بسرعة إعداد المسوحات والدراسات وفق أفضل المقاييس والمواصفات لاستكمال جهود الاهالي في شق وتوسعة وسفلتة هذا الطريق الاستراتيجي والحيوي الذي يربط تعز بمحافظتي لحج وعدن.



يشار إلى أن الشريان الوحيد لتعز، والمتمثل بطريق هيجة العبد يعاني من تشققات وانهيارات صخرية، وبدأت مؤخرا عملية الصيانة بعد مناشدات مجتمعية للحكومة.

