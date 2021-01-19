محافظ تعز يوجه بإعداد الدراسات لاستكمال إصلاح طريق جديد يربط المحافظة بلحج وعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الثلاثاء، أعمال الشق والتوسعة لطريق الزريقة بني محمد الذي يربط تعز بمحافظتي لحج وعدن كشريان جديد للمحافظة.



وخلال الزيارة التفقدية، استمع المحافظ ومعه وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، من المهندسين والاهالي، لشرح حول أهمية الطريق التي تعد أقصر الطرق لربط المحافظة بمحافظتي لحج وعدن بطول 137كم والتي يجري فيها أعمال الشق والتوسعة بجهود الاهالي في الزريقة وبني محمد.

وأشاد المحافظ شمسان بدور الاهالي الذين أسهموا بجهودهم الذاتية واستقطعوا من قوت أولادهم لإصلاح الطريق وكذلك بعزيمة العمال الاوفياء الذين شكلوا نواة لجهود مثمرة تخدم جميع أبناء المحافظة وتنقلاتهم بين محافظات تعز ولحج وعدن إضافة الى طريق هيجة العبد التي يجري إصلاحها وتأهيلها بشكل كامل لتكون ممرا آمنا للمسافرين والحركة التجارية للمحافظة.

وقال "لايمكن أن نخذل هذه الجهود وسنعمل على استكمالها لتكون شريان جديد ومختصر يخدم المحافظة".. موجها وكيل المحافظة للشئون الفنية بسرعة إعداد المسوحات والدراسات وفق أفضل المقاييس والمواصفات لاستكمال جهود الاهالي في شق وتوسعة وسفلتة هذا الطريق الاستراتيجي والحيوي الذي يربط تعز بمحافظتي لحج وعدن.