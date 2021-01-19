مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب والحبس على مسؤولين حكوميين في مدينة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365 ـ إب

اعتدت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الاثنين 18 يناير/كانون الثاني 2021، على مسؤولين حكوميين مواليين لها في مدينة اب.



وذكر مصدر محلي أن عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، قامت بالاعتداء على مدير مديرية الظهار ومدير عام مكتب الأشغال العامة بمحافظة اب وسجنهما، لرفضهما قيام المليشيا بشق الطريق الاسفلتي أمام جامعة إب، بطريقة مخالفة للقانون.

وبين المصدر أن مليشيا الحوثي قامت بقطع الطريق الاسفلتي المقابل لجامعة إب، وبدأت بناء محال تجارية في سياق سطوها على كافة المنشآت الحكومية، وأن المسؤولين الحكوميين توجها لمنع المليشيا من البناء.

وتابع، إنه بعد وصول المسؤولين الحكوميين قامت عناصر من مليشيا الحوثي بالاعتداء عليهما بالضرب بأعقاب البنادق وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، ومن ثم اقتادتهما إلى سجن البحث الجنائي.