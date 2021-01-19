تبادل عنيف للقصف المدفعي والصاروخي في عديد جبهات بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أفادت مصادر ميدانية، أن جبهات القتال في محافظة مأرب، شهدت، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021م، قصفاً مدفعياً متبادلاً بين القوات الحكومية ورجال القبائل من جهة ومليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية من جهة ثانية.



وذكر المصادر، أن مديريتي مدغل ومجزر، وجبهة صرواح، شهدت تبادلاً للقصف المدفعي والصاروخي بين الجانبين، والذي تركز في منطقتي المخدرة والمشجح.

وأشارت المصادر أن جبهات القتال في مديريتي رحبة، وجبل مراد، شهدت أيضا تبادلا للقصف المدفعي والصاروخي بالتزامن مع استمرار طرفي القتال بالتحشيد المستمر إلى جبهات القتال.

ولفتت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف العربي دكت بعدد من الغارات مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في عدد من مناطق مدغل ومجزر مخلفة في صفوفها خسائر في العديد والعتاد العسكري